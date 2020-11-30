شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا : إصابة 2975 لاجئًا فِلَسْطينيًا في لبنان بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الوكالة في بيان لها اليوم أنها تقوم بالتنسيق مع وزارة الصحة اللبنانية ومع شركائها واللجان الشعبية وجميع الأطراف المعنية بمتابعة الحالات عن كثب والأعداد المتزايدة في المخيمات والمناطق التي يقيم فيها اللاجئون الفِلَسْطينيون.
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