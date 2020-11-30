آبي أحمد أمام البرلمان: جبهة تجراي تقف خلف الأزمات القبلية والدينية بالبلاد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتهم آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، اليوم الإثنين، متمردي تجراي بالمسؤولية عن الأزمات القبلية والدينية التي شهدتها بلاده خلال الفترة الماضية.
وفي كلمة أمام البرلمان أطلع آبي أحمد النواب على تفاصيل العملية العسكرية في الإقليم الشمالي بعدما أعلن قبل يومين انتهاء المعارك عقب سيطرة الجيش على عاصمة المتمردين.
وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي أن قوات الجيش نجحت في تجنيب المدنيين في الإقليم ويلات الحرب.
وأوضح أن مقلي عاصمة تجراي لم تتعرض للقصف وأن الجيش استخدم طائرات مسيرة وصواريخ ذكية للتعامل مع قوات المتمردين لافتا لنجاح هذه الضربات بنسبة 99%.
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