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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 4115 إصابة جديدة بكورونا و50 وفاة في المغرب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة المغربية مساء "الأحد" تسجيل 4115 إصابة جديدة بكورونا نزولا من 4412 أمس مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 353803 حالات.
كما سجلت أيضا 50 وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات بسبب كورونا منذ ظهور الوباء في البلاد في الثاني من مارس الماضي إلى 5789 وفاة.
وقالت بيانات الوزارة إن عدد المتعافين من كوفيد-19 في المغرب بلغ 302314 ألف شخص.
ويستعد المغرب لبدء عملية تطعيم ضد كوفيد-19 في منتصف ديسمبر المقبل.
ومن المنتظر أن يتم تطعيم حوالي 20 مليون شخص من السكان الذين تتجاوز أعمارهم 18 عاماً، وأن تستغرق العملية نحو ثلاثة أشهر.
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