شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تسجل 368 وفاة و 26338 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 نوفمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الاثنين تسجيل 368 حالة وفاة و 26338 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد ارتفع بذلك إلى مليونين و 295654 إصابة. كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 39895 حالة. وتعافى 17247 شخصا من الإصابة خلال اليوم الماضي ليبلغ إجمالي المتعافين مليونًا و778704 أشخاص. ووفقا للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز، تأتي روسيا في المرتبة الخامسة عالميا من حيث عدد الإصابات بكورونا، بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل وفرنسا.

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