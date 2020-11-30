الفبركة.. سلاح قطري لضرب العلاقات الإماراتية السعودية (فيديوجراف)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

كشف فيديوجراف بأن قطر تسعى مؤخرا لضرب العلاقات الإماراتية السعودية كما أن الدوحة بدأت في استخدام سلاح الفبركة لتحقيق هذا الهدف.



وأوضح الفيديوجراف بأن تقارير سرية كشفت عن سعي الإمارات لتشويه صورة الإمارات وذلك من خلال انتاج فيلم وثائقي يسمم العلاقات بين الرياض وأبو ظبي.

اعتمد الفيلم على معلومات مضللة نشرت في عام 2017 كما أن المعلومات المستعان بها من كتاب فرنسي بعنوان مارين على علم بكل شيء والعمل باللغة الإنجليزية لتبشيع صورة الإمارات في العالم الغربي.

وهناك عدد من الأدوات التي اعتمدت عليها الدوحة في المهمة وجاءت الأداه الأولى هي جماعة الإخوان التي تروج للفيلم عبر السوشيال و نظام الملالي الإيراني الذي يقدم الدعم المادي والمالي للعمل وكذلك قناة الجزيرة الإنجليزية التي تقوم بإنتاجه وإخراجه .

وهناك أهداف آخرى وراء ذلك الفيلم الوثائقي وهو طي صفحة كتاب شينو وجورج مالبرونو الذي كشف دعمها للإرهاب حيث كشف الكتاب تمويل قطر للإخوان في أوربا من خلال أدلة واضحة.. فإلى متى تشوه قطر العرب من أجل مصلحتها الخاصة؟