شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة رأس الخيمة تمنع التجمعات.. وتدعو للالتزام بالإجراءات الاحترازية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة - وام

أكد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، أنه تم تكثيف الدوريات الأمنية لمراقبة الأوضاع الأمنية عن كثب خلال الاحتفالات باليوم الوطني الـ 49، خاصةً في المناطق الحيوية، ومناطق الاحتفالات، فضلاً عن إطلاق 100 دورية مرورية ومدنية لتسهيل انسيابية حركة السير والمرور، وتجنب الازدحام والاختناقات المرورية، وفض تجمع وتجمهر الجماهير حفاظاً على سلامة المجتمع من خطر الإصابة بـ«كوفيد - 19».

وشدد على أنه يمنع إقامة المسيرات والتجمعات، كما يمنع تجاوز الرُكّاب لأكثر من ثلاثة أشخاص في المركبة الواحدة، والحرص على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للوقاية من «كوفيد -19»، بارتداء الكمامات الطبيّة، والتباعد الجسدي.

وناشد اللواء علي بن علوان، أفراد الجمهور، بالاحتفال بهذه المناسبة الوطنية العزيزة دون تعريض صحتهم لخطر الإصابة بفيروس «كورونا»، وضرورة الالتزام التام بقواعد السير والمرور، وتجنب الوقوف فوق سطح المركبة أو الخروج من نوافذها أثناء سيرها، مع تجنب القيام بحركات استعراضية على الطرق، وتعطيل حركة السير والمرور أو إغلاق الطريق على الآخرين، والوقوف في الأماكن غير المخصصة، وتزويد السيارات بمواد الضجيج أو إدخال إضافات غير مرخصة في هيكل المحرك أو زوائد تؤثر في الرؤية، واستخدام أنواع الرش من قِبَلِ السائق والرُكّاب، وتغطية زجاج المركبة بالملصقات أو وضع «شمسية» أمامية، كلها محظورات تعرض للمساءلة والمخالفة القانونية، وعليه يجب تجنبها حفاظاً على أمن وسلامة الجميع، للاستمتاع بالأجواء الاحتفالية الوطنية السعيدة.

وتقدمت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة للدولة وإلى شعب الإمارات والمقيمين بمناسبة احتفالات اليوم الوطني الـ 49 للدولة أعاده الله على القيادة والشعب باليمن والخير والبركات.