شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: الوطن يقف إجلالاً واحتراماً لمن وضع روحه على كفه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»: «إن الوطن اليوم يقف من شماله لجنوبه ومن شرقه لغربه إجلالاً واحتراماً ووفاءً لمن وضع روحه على كفه».

وقال سموه في تغريدة بحسابه على موقع التواصل تويتر :« تحية لشهداء الوطن الأبرار.. تحية لأمهات الشهداء الأخيار.. تحية لأبناء قواتنا المسلحة الباذلين أنفسهم لحماية تراب الإمارات.. يقف وطننا اليوم من شماله لجنوبه ومن شرقه لغربه إجلالاً واحتراماً ووفاءً لمن وضع روحه على كفه .. وأرخصها في سبيل وطنه.. المجد والخلود للشهداء».

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