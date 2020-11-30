تلافي الملاحظات قبل التسليم.. الجزار يتابع تنفيذ إسكان محدودي الدخل بـ3 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه يجب المتابعة الدورية من القائمين على مشروع سكن كل المصريين محور "إسكان لمحدودي الدخل" بالمواقع المختلفة، وتلافي أية ملاحظات بالمواقع قبل تسليم الوحدات، واتخاذ الإجراءات اللازمة مع الشركات المتقاعسة عن إنجاز الأعمال المسندة إليها أو التي لديها ملاحظات في التنفيذ؛ من أجل الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من الأعمال بأعلى جودة، حتى يتم تسليم تلك الوحدات إلى مستحقيها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الإثنين، بحضور مسؤولي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وقيادات الوزارة، ومديري المشروع بالمواقع المختلفة؛ لمتابعة موقف تنفيذ الوحدات السكنية بمشروع سكن كل المصريين محور "إسكان لمحدودي الدخل"، بمحافظات (بورسعيد- كفر الشيخ- بني سويف).

وطالب "الجزار"، بتنفيذ أعمال المرافق وتنسيق الموقع وأعمال الزراعة والتشجير، بالتوازي مع تنفيذ الوحدات السكنية؛ من أجل تسليم الوحدات إلى مستحقيها بالشكل اللائق وفي التوقيت المحدد، مشددًا على عدم التعامل في أي مشروعات مستقبلية مع الشركات التي لا تلتزم بالبرامج الزمنية المحددة للتنفيذ وبالجودة المطلوبة.

ومن جانبها، أكدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، التنسيق الكامل من جانب صندوق "الإسكان الاجتماعي"، مع مسؤولي المشروع والجهات المختلفة بالمحافظات الثلاث، وكذا الجهات المنفذة والمشرفة على التنفيذ؛ من أجل إنجاز الأعمال وإزالة أية عقبات تواجه تنفيذ الوحدات.​