هل تتسبب الإصابة الثانية بكورونا في مضاعفات خطيرة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو- (أ ش أ):
أعلن رئيس المعهد الروسي للطفيليات الطبية والأمراض الاستوائية ألكسندر لوكاشوف، أن الإصابة للمرة الثانية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لن تكون بقوة الأولى ولن تتسبب في مضاعفات خطيرة.
وقال لوكاشوف ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الاثنين ـ إن الإنسان الذي تعافى من فيروس كورونا وأصيب به مرة أخرى لن يهدده الفيروس كما هدده أول مرة، وستكون إصابته الثانية خفيفة.
يذكر أن رئيسة الهيئة الروسية لحماية حقوق المستهلكين آنا بوبوفا، كانت قد أعلنت يوم 24 نوفمبر الجاري أن روسيا تشهد في الوقت الراهن مرحلة ثالثة لدراسة مناعة السكان ضد فيروس كورونا، وقالت إن الإجابة المناعية تظهر كل مرة يلتقي فيها الإنسان بفيروس كورونا وأوضحت أن مضادات العدوى لا يمكن أن تختفي بل تنخفض قوتها في جسم الإنسان.
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