أولوية لأصحاب الأمراض المزمنة.. توجيهات حكومية بتخفيض أعداد الموظفين بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، والمتحدث الرسمي للوزارة، صدور توجيهات للمحافظات بتخفيض أعداد الموظفين كإجراء احترازي في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال قاسم، لمصراوي، اليوم، إن هذه التوجيهات صدرت للمحافظات منذ أسبوعين، بتقليل أعداد الموظفين، والتشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وفي مقدمتها الحرص على التباعد الاجتماعي وتجنب التزاحم فضلا عن الالتزام التام بارتداء الكمامات.

يأتي ذلك تنفيذا للكتاب الدوري الصادر من رئاسة مجلس الوزراء لجميع الوزارات والمحافظات والمديريات والمصالح الحكومية، والذي نص على تخفيض أعداد الموظفين في أماكن العمل مع إعطاء الأولوية لأصحاب الأمراض المزمنة وتحديد الأعداد وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل وبما لا يؤثر على سير العمل، والخدمات المقدمة للمواطنين.

كما نص الكتاب الدوري في مادته الثانية على التشديد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من الفيروس في جميع المنشآت الحكومية والخاصة ووسائل النقل العامة والخاصة ومترو الأنفاق والسكك الحديدية، ووسائل النقل الجماعي والأجرة وغيرها.

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