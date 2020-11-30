إسرائيل تسجل 985 إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الاثنين أنها سجلت 985 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات ال(24) الماضية بينما تم الإبلاغ عن 263 حالة خطيرة.

وذكرت الوزارة - في بيانها الذي أوردته صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية على موقعها الالكتروني اليوم، أن حصيلة الوفيات جراء الفيروس ارتفعت إلى 2864 حالة بعد تسجيل 10 حالات أمس بينما هناك 114 حالة تم وضعها على

أجهزة التنفس الصناعي.ويبلغ عدد الحالات النشطة في إسرائيل 8 آلاف و471 حالة.

وأعلن مسؤولون بوزارة الصحة الإسرائيلية أن ثلثي الإسرائيليين الوافدين من بلدان ذات معدلات إصابة مرتفعة بفيروس كورونا المستجد ينتهكون قواعد الحجر الصحي، وفقًا لموقع تايمز أوف إسرائيل.

وأشار التقرير الناتج عن الاجتماع بين وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتين، ومنسق مكافحة كورونا في إسرائيل

نحمان آش، ومسؤولون وعلماء في وزارة الصحة إلى أن 1-2% من الأشخاص الذين يعودون من الخارج يحملون فيروس كورونا المستجد

وأفاد التقرير أن الأشخاص العائدين من اليونان وتركيا وبلغاريا على الأرجح هم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، بحسب التقرير.

وأضاف التقرير إن المسؤولين ناقشوا أيضًا إمكان إجبار جميع العائدين من الخارج على الدخول في عزل، بغض النظر عن المكان الذي قدموا منه، أو استخدام الوسائل الرقمية لتتبع العائدين من الخارج لضمان بقائهم في الحجر الصحي، وهي خطوة تتطلب موافقات وزارية وقانونية.