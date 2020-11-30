باكستان تسجل 2839 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الباكستانية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد إلى 398 ألفًا و24 حالة، وذلك عقب تسجيل 2839 حالة إصابة جديدة.

وذكر المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة - حسبما نقلت قناة (جيو نيوز) الباكستانية اليوم الإثنين - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 8025 حالة، وذلك عقب تسجيل 40 حالة وفاة جديدة.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 341 ألفًا و423

شخصًا.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وسجلت باكستان، 2829 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 395185 حالة، منها 47390 حالة نشطة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.



وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية ،يوم الأحد، بتسجيل 2257 حالة شفاء ليرتفع إجمالي

الحالات التي تماثلت للشفاء منذ ظهور الفيروس في باكستان إلى 339810 حالات.



وأضاف بتسجيل 43 وفاةً جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الوَفَيَات إلى 7985 وفاة.

وتشير رسالة اطلعت عليها "رويترز" إلى أن لجنة خبراء تدعمها إدارة الصحة المحلية في البنجاب، أكثر أقاليم باكستان تعدادا، أبلغت حكومة الإقليم بضرورة استمرار العزل العام.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.