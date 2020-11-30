مستشار أمريكي: قطر تمول الارهاب

الإثنين 30 نوفمبر 2020

اتهم المستشار المختص في الأمن القومي الأميركي، ديفيد روبي، قطر بأنها الملاذ الآمن لإرهابيي القاعدة وطالبان، والممول الرئيسي لإيديولوجية جماعة الإخوان وحماس، جاء ذلك في مقال له على مجلة "نيوزويك" Newsweek الأميركية



وقال روبي: على مدى السنوات العديدة الماضية شنت قطر حرباً مكثفة - ومكلفة - على قلوب وعقول المحافظين والجمهوريين. وعلى الرغم من أنها كانت المصدر الرئيسي للفكر الإسلامي والراعي الرسمي للإخوان المسلمين، إلا أن إغراء ثروة النفط والغاز الطبيعي في قطر مكّنها من كسب أصدقاء في أماكن غير محتملة.

وأضاف: كانت مهمة العلاقات العامة في قطر ملحة لسنوات. ففي صيف عام 2017، بدأ ائتلاف من الدول العربية بمقاطعة قطر وأصدر قائمة بالمطالب لعائلة آل ثاني الحاكمة. وركزت المطالب على إيقاف دعمها للإخوان المسلمين، الذين تعتبرهم الدول الأخرى جماعة إرهابية، وكذلك لرجال الدين الشيعة في إيران. واتهم التحالف قطر بأنها كانت تستخدم وسائل الإعلام القطرية لإثارة الثورة في المنطقة - وهو ما كانت تفعله منذ الربيع العربي في أواخر عام 2010.