نشر ثلاثة أطواق أمنية حول ساحة الحبوبي في ذي قار

أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، الاثنين، بنشر ثلاثة أطواق أمنية حل ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "القوات الأمنية نشرت صباح اليوم، ثلاثة أطواق حول ساحة الحبوبي في محافظة ذي قار".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الطوق الأمني الأول يضم منتسبين يحملون الهراوات، أما الطوقين الآخرين فإنهما يضمان عناصر أمنية مسلحة".
وكانت خلية الإعلام الأمني، أعلنت اليوم الاثنين، عن البدء بتنفيذ "خطة انتشار" أمنية في مدينة الناصرية، عازية ذلك إلى فرض القانون وحماية المواطنين والمصالح العامة والخاصة.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الطوق الأمني الأول يضم منتسبين يحملون الهراوات، أما الطوقين الآخرين فإنهما يضمان عناصر أمنية مسلحة".
وكانت خلية الإعلام الأمني، أعلنت اليوم الاثنين، عن البدء بتنفيذ "خطة انتشار" أمنية في مدينة الناصرية، عازية ذلك إلى فرض القانون وحماية المواطنين والمصالح العامة والخاصة.
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