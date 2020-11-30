«ترامب» يتمنى الشفاء لـ«بايدن» بعد تعرضه لكسر في قدمه

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جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :
تعرض الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، للإصابة بكسر بسيط في قدمه اليمنى .
وكان قد تم نقل بايدن الأحد إلى عيادة أحد الأطبّاء “كإجراء احترازي”، غداة إصابته بالتواء في كاحله، حسب ما أعلن مكتبه.
وأصيب بايدن (78 عاماً) بالتواء في الكاحل، بعدما انزلق السبت أثناء اللعب مع كلبه “ميجور”، وقد تمنى الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في تغريدة على “تويتر” الشفاء العاجل لبايدن، معيداً نشر مقطع فيديو يظهره وهو يخرج من العيادة، حيث خضع لفحوصات.
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