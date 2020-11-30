الأردن يدين اغتيال العالم النووي الإيراني "فخري زاده"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالأردن، الأحد، اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده في طهران.

وشدد الناطق باسم الوزارة، ضيف الله الفايز، على ضرورة تكاتف جميع الجهود لتخفيض التوتر والحيلولة دون التصعيد في المنطقة وحماية الأمن والاستقرار.



والجمعة، ذكرت مصادر محلية إيرانية أن اشتباكا مسلحا وقع بين الحرس الشخصي لمحسن فخري زاده، ومسلحين مجهولين استهدفوا سيارة يستقلها، ما أسفر عن مقتل العالم النووي.





ولد فخري زاده، في عام 1957 بمدينة قم، وكان عضوا بارزا سابقا في الحرس الثوري الإيراني.

وقبل وفاته كان يشغل منصب رئيس منظمة البحث والتطوير بوزارة الدفاع الإيرانية.