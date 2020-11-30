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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أردوغان يواصل تصريحاته الاستفزازية ضد فرنسا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
واصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تصريحاته الاستفزازية ضد فرنسا.
وبحسب قناة تي ار تي التركية، قال أردوغان إن "فيروس معاداة الإسلام" كان أكثر انتشاراً هذا العام من فيروس كورونا المستجد.
وأضاف أردوغان "إلى جانب كورونا، واجهنا هذا العام فيروس معاداة الإسلام الأكثر انتشاراً"، حسب تعبيره.
وتابع "نلاحظ تصاعد التطرف الإيديولوجي الذي لا يختلف عن ممارسات تنظيمي داعش أو غولن بل نرى رؤساء دول يشجعونه"، على حد تعبيره.
وتوترت الأجواء مؤخراً بين تركيا وفرنسا، على خلفية تصريحات المسؤولين الفرنسيين، على رأسهم الرئيس إيمانويل ماكرون، حول التطرف الإسلامي وذلك إثر أكثر من حادثة إرهابية، بدأت بقطع رأس مدرّس في ضواحي باريس.
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