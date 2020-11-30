محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، خروج 106 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102596 حالة حتى اليوم. ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم: 15 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد وزير التعليم: الدراسة مستمرة وليس هناك ما يدعو للقلق بعد إعلان وفاته بكورونا.. عودة رجل للحياة في المنوفية هل يغني النقاب عن ارتداء الكمامة؟ وفاة 5 مصابين بفيروس كورونا في كفر الشيخ كورونا اليوم: نصائح مهمة للمتعافين.. وسر صعوبة السيطرة على الفيروس كيف انتشرت الموجة الثانية من كورونا في أوروبا؟.. دراسة تكشف مفاجأة وفاة معلمة مصابة بكورونا في كفرالشيخ معلنًا إصابته بكورونا.. محافظ المنوفية: أخضع للعزل المنزلي دراسة تكشف العامل الرئيسي للإصابة بفيروس كورونا الحاد غادة والي: قدمنا برامج مساعدة سريعة لأكثر من 30 دولة انتشر بها فيروس كورونا كورونا وسرطان الرئة.. ما وجه التشابه والاختلاف؟ وكيل الأمم المتحدة: 4 مليارات شخص فقدوا الحماية الاجتماعية نتيجة تداعيات فيروس كورونا واشنطن.. تحذيرات بزيادة إصابات كورونا في الولايات المتحدة خلال الكريسماس وزير الداخلية اللبناني يحدد ضوابط إعادة فتح البلاد لمنع تفشي وباء كورونا تركيا تسجل 185 حالة وفاة بكورونا في آخر 24 ساعة المغرب: أكثر من 4000 إصابة و50 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة إصابات كورونا في البرازيل تتخطى الـ6.29 مليون حالة منغوليا تُمدد "إغلاق كورونا" لمدة 10 أيام رئيس وزراء بريطانيا يتوقع نهاية قيود كورونا في فبراير المقبل المملكة المتحدة تسجل أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بكورونا و215 وفاة سفينة "أوبن أرمز" تغادر بعد أسبوعين من الحجر الصحي في إيطاليا

كانت هذه تفاصيل خبر كورونا في 24 ساعة| 358 إصابة جديدة ووزير التعليم يرد على تعليق الدراسة.. ونصائح مهمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.