حدث ليلاً| بالأسماء.. تشكيل لجنة الإشراف على نادى الزمالك و358 إصابة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

15 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، خروج 106 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102596 حالة حتى اليوم.

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وزير التعليم: الدراسة مستمرة وليس هناك ما يدعو للقلق

طمأن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أولياء الأمور بأن العملية التعليمية مستمرة، وليس هناك ما يدعو للقلق، نافيًا ما تردد بشأن تعطيل الدراسة بسبب جائحة فيروس كورونا.

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تضم لاعبين سابقين.. وزير الرياضة يعلن تشكيل لجنة الإشراف على نادى الزمالك

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنه يبعت رسالة طمانينة لنادي الزمالك ونهتم بكل المؤسسات بما لا يخرج عن الجزء القانوني، قائلا: "ولا يحدث أي شيء عكسي للكيان، والأمور تسير بهدوء وليس هناك تسرع، وهناك لجان تعمل على الفحص للعديد من الأندية وليس نادي الزمالك فقط".

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وفاة معلمة مصابة بكورونا في كفرالشيخ

سجلت مديرية الشؤون الصحية في كفرالشيخ، الأحد، وفاة معلمة إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك أثناء تلقيها العلاج بمستشفى العزل الصحي بمدينة بلطيم.

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دراسة تكشف العامل الرئيسي للإصابة بفيروس كورونا الحاد

أشارت دراسة حديثة إلى سبب إصابة بعض الأشخاص بعدوى كورونا الشديدة أكثر من غيرهم، حيث أرجعت ذلك إلى وجود مستويات عالية من الكوليسترول وهو ما يجعل الفيروس أكثر خطورة.

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"فسحة انتهت بفاجعة".. تفاصيل انتشال جثتي فتاتين من ترعة المناشي

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة، الأحد، جثتي فتاتين من ترعة المناشي.

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كل الوجوه منورة.. هذا ما تبقى بعد 8 سنوات من حادث "القطار 165" (فيديو وصور)

8 سنوات مرت على كارثة تصادم قطار الصعيد رقم 165 (أسيوط - القاهرة) بأتوبيس مدرسي، كان يقل أكثر من 60 تلميذًا من معهد "نور الهدي الأزهري"، أثناء مروره بمزلقان قرية المندرة في مركز منفلوط، والتي تصدرت حينها عناوين الصحافة المحلية، واستقال على إثرها وزير النقل محمد رشاد المتيني، بعد قبوله استقالة رئيس هيئة السكة الحديد وتحويله للتحقيق.

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وكيل الأمم المتحدة: 4 مليارات شخص فقدوا الحماية الاجتماعية نتيجة تداعيات فيروس كورونا

قالت الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إن سيدة من كل 3 سيدات على مستوى العالم يتعرضن للعنف على مدى حياتها، سواء أكان هذا العنف جسديًا أو لفظيًا او أكثر من ذلك.

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حبس المتنمرين بـ "شيكابالا" على ذمة التحقيقات في الأقصر

أمرت نيابة الأقصر، مساء الأحد، بحبس المتهمين بالتنمر على لاعب نادي الزمالك محمود عبد الرازق "شيكابالا"، أثناء احتفال جماهير النادي الأهلي بفوز ناديهم ببطولة دوري أبطال أفريقيا في أحد ميادين محافظة الأقصر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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شقيق أحد الصيادين الـ7 المحتجزين في ليبيا: "من 35 يوم منعرفش حاجة عنهم"

حالة من القلق تسيطر على أسر 7 صيادين من أبناء مركز البرلس في كفر الشيخ، الأحد، إثر احتجازهم من السلطات الليبية، أثناء عملهم، وذلك بعد انقطاع الاتصال بهم على مدار أكثر من 30 يومًا.

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واشنطن.. تحذيرات بزيادة إصابات كورونا في الولايات المتحدة خلال الكريسماس

حذر كبير الخبراء الأمريكيين في مجال مكافحة الأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، من أن الولايات المتحدة قد تشهد "طفرة تلو أخرى" في الإصابات خلال موسم عيد ميلاد السيد المسيح وما بعده.

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رويترز: إصابة جو بايدن بالتواء في الكاحل

قال مكتب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الأحد إنه أصيب بالتواء في الكاحل عندما انزلق وهو يلهو مع كلبه.

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بايدن يعلن عن فريق نسائي كبير للاتصالات بالبيت الأبيض

أعلن الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يوم الأحد عن اختياره لفريق الاتصالات بالبيت الأبيض في الإدارة المقبلة، واختار سبع سيدات لأرفع وظائف اتصالات في البلاد.

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