مصر تسجل 358 إصابة جديدة بكورونا و15 وفاة

سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء الأحد تسجيل 358 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد،و 15 حالة وفاة.

وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، بخروج 106 متعافين من الفيروس من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 102 ألف و596 شخصا حتى مساء الأحد، وفقا لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الأحد بلغ 115 ألفا و541 حالة، و 6636 حالة وفاة.

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