جونسون يخطط لفرض رقابة صارمة في بريطانيا لمواجهة كورونا

سيف اليزيد - يكافح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لإقناع زملائه في حزب المحافظين بدعم خطط إبقاء معظم إنجلترا تحت رقابة صارمة لمواجهة جائحة كورونا، عندما ينتهي الإغلاق الوطني هذا الأسبوع. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن جونسون كتب إلى زملائه في حزب المحافظين يعدهم بتقديم تنازلات في محاولة لإقناعهم بدعم نظام القيود الذي يتضمن ثلاثة مستويات خلال التصويت الذي سيجرى يوم الثلاثاء، محذرًا من أن الإغلاق الوطني الثالث قد يكون ضروريا إذا فشلت الدولة في السيطرة على فيروس كورونا.

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