- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة التركية تشن على أردوغان هجوماً عنيفاً والان مع التفاصيل
الإثنين 30 نوفمبر 2020
انتقدت المعارضة التركية، توقيع صندوق الثروة السيادي التركي وجهاز قطر للاستثمار، اتفاقية لبيع حصة بنسبة 10% من أسهم بورصة إسطنبول لصالح قطر، وعلق المرشح الرئاسي السابق عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، مؤسس حركة "الوطن في ألف يوم"، محرم إنجة، قائلاً: "ماذا يوجد في قطر، هل وجدنا منجماً في قطر؟"، وفقاً لما نقله موقع "تركيا الآن".
وأضاف إنجه عبر حسابه الرسمي على تويتر: "قلنا قبل سنوات، ماذا يوجد في قطر، هل وجدنا معدناً هناك؟، ما شأننا بقطر، لقد أضافت قصراً طائراً إلى أسطول الطائرات الرئاسية، واستحوذت على مصنع باليت للدبابات وعدد من البنوك والموانئ، ومراكز التسوق، واستحوذت الآن على 10% من بورصة اسطنبول".
وكانت تقارير اقتصادية في تركيا كشفت عن استحواذ تميم بن حمد آل ثاني، على حصة البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD) في بورصة إسطنبول، لإنقاذ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بعد أن باع البنك الأوروبي حصته التي تقدر بـ10% من قيمة البورصة إلى صندوق الثروة السيادي التركي
كانت هذه تفاصيل خبر المعارضة التركية تشن على أردوغان هجوماً عنيفاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.