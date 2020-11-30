الجيش الليبي: عملية أوباري أوقفت تمدد الإرهاب لدول الجوار

الإثنين 30 نوفمبر 2020

قال المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن عمليتهم العسكرية الأخيرة جنوبا هدفها مكافحة الإرهاب قبل تمدده لدول الجوار.



وأضاف المسماري، في تصريحات صحفية، أن "عملية أوباري" ارتكزت على مبدأي السرية والمفاجأة وكذلك المعلومات الصحيحة عن تحركات الإرهابيين في الجنوب الغربي وتمت مداهمة 3 أهداف في وقت واحد.

وأوضح أنه تم القبض على مجموعة من الإرهابيين تابعين لتنظيم القاعدة على رأسهم الإرهابي حسن الوشي العائد من مالي خلال الأسبوع الماضي بعد نقله أسلحة وذخائر وأموال إلى جناح التنظيم هناك وكذلك اعتقال الإرهابي عمر واشي.

ولفت إلى أن العملية وجهت ضربة قاسمة لتنظيم القاعدة في المغرب العربي بينما كان يخطط للانطلاق لتهديد دول الجوار الليبي.

وأعلن الجيش الليبي، في بيان، السبت، أن عناصر العمليات الخاصة التابعة للواء "طارق بن زياد" والكتيبة "116مشاة"، نفذوا عملية نوعية في منطقة أوباري حي التراقين وحي الشارب بالجنوب الغربي.

ولفت إلى أن هذه العملية تأتي في إطار العمليات الأمنية التي تهدف لمطاردة الخلايا الإرهابية والقضاء عليها وإنفاذ القانون وتأكيد هيبة الدولة على كامل إقليمها الجغرافي وتأمين مواطنيها وتحقيق الأمن القومي والمحافظة عليه.