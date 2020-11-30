الهلال يهزم النصر 2-1 ويحرز لقب كأس ملك السعودية

توج الهلال بلقب كأس ملك السعودية لكرة القدم بفوزه 2-1 على غريمه التقليدي النصر في المباراة النهائية اليوم السبت. وافتتح الكوري الجنوبي جانج هيون-سوو ثنائية الهلال بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية نفذها سيباستيان جيوفينكو وحولها جانج إلى شباك براد جونز حارس النصر وظهره للمرمى في الدقيقة العاشرة. وضاعف الفرنسي بافتيمبي جوميس تقدم الهلال من ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق. وقلص أيمن يحيى الفارق لصالح النصر عندما أرسل تسديدة أرضية زاحفة من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك حبيب الوطيان حارس الهلال في الدقيقة 71. وأنقذ الوطيان مرماه من فرصة خطيرة في الدقيقة 78 من تسديدة مباشرة للمغربي عبد الرزاق حمد الله من مدى قريب، لكن حارس الهلال حولها إلى ركلة ركنية.

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