شكرا لقرائتكم خبر عن ثمار مبادرة "حياة كريمة" بالقرى الأكثر فقرًا × 6 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أولت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، أهمية كبرى لبرامج الحماية الاجتماعية ورعاية محدودى الدخل، حيث حرصت من خلال عدة مبادرات ومشروعات قومية على الوصول لحياة أفضل للمواطن البسيط وتوفير احتياجاته المعيشية .

وكان من بين ذلك ما نفذته الحكومة ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعي، على مدار الفترة الماضية من توجيهات للرئيس السيسى للارتقاء بالخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر فقرا، وكان قد أطلق الرئيس السيسى فى مطلع العام الماضى مبادرة "حياة كريمة" من أجل تطوير القرى الأكثر فقرًا، وتحسين مستوى معيشة هؤلاء الأسر من حيث تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة المنازل، وتوصيل وصلات شرب ووصلات صرف، بجانب توفير الرعاية الصحية الكاملة من خلال إطلاق العديد من القوافل الطبية بالتعاون بين وزارة التضامن والوزارات والمؤسسات المعنية.

وساهمت المبادرة بشكل كبير فى رفع المعاناة عن الكثير من الأسر التى تقيم فى هذه القرى، وتم - تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة فى 143 قرية، وبدء الثانية قريبا بتكلفة تقرب من 9.5 مليار جنيه، منهم 1.5 مليار من مخصصات وزارة التضامن الاجتماعى، ونرصد حصيلتها حتى الآن :

توصيل 2150 وصلة مياه شرب و812 وصلة صرف.

تركيب 8385 سقفا للمنازل المتهالكة ورفع كفاءة 7296 منزلا.

تطوير 18 وحدة اجتماعية، و 2 وحدة صحية.

إطلاق 126 قافلة بيطرية، وإجراء 2277 عملية جراحية.

إجراء 9257 عملية للعيون، بجانب توزيع 1207 أجهزة تعويضية.

تطوير 8 مدارس و44 حضانة.