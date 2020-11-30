الجيش اللبناني يعتقل سودانيين حاولا التسلل إلى إسرائيل

سيف اليزيد - بيروت (وكالات) اعتقلت دورية من مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، أمس، سودانيين حاولا التسلل إلى إسرائيل، حسب ما كشف بيان للجيش اللبناني.

وذكرت قيادة الجيش اللبناني: «أوقفت دورية من مديرية المخابرات شخصين من التابعية السودانية في خراج بلدة ميس الجبل مرجعيون، لإقدامهما على التسلل إلى إسرائيل».

وتابعت: «وكانت القوات الإسرائيلية قد أجبرتهما على العودة إلى الأراضي اللبنانية».

وكشف البيان أن التوقيف جرى في وقت مبكر من صباح الأحد، وذلك في حدود الساعة الثالثة فجراً، وأوضح الجيش اللبناني أنه تمت مباشرة التحقيق مع الموقوفين تحت إشراف القضاء المختص.

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