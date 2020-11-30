مقتل وإصابة 17 مدنياً بقصف حوثي في الحديدة

سيف اليزيد - عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

استيقظت مديرية الدريهمي، جنوب محافظة الحديدة، أمس، على جريمة مروعة ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإرهابية ضد عدد من المدنيين بإحدى مناطق المديرية.

وتمثلت الجريمة بقصف هستيري استهدف تجمعات المدنيين في قرية «القازة» التابعة لمديرية الدريهمي، ما أسفر عن مقتل وإصابة 17 مدنيا، وفق إحصائيات أولية.

وقالت مصادر محلية وطبية، إن 7 أشخاص قتلوا وجرح 10 آخرين في إحصائية غير نهائية، نتيجة القصف الذي نفذته الميليشيات الإرهابية بقذائف المدفعية والهاون. وأكدت المصادر أن كل الضحايا من النساء والأطفال، مشيرة إلى أن فرق الإسعاف التابعة للقوات المشتركة، بادرت على الفور بانتشال القتلى، وإجلاء الجرحى الذين تقرر نقلهم إلى مستشفى أطباء بلا حدود بمدينة المخا. من جانبه، أوضح مكتب حقوق الإنسان في الدريهمي أن قذيفة حوثية أصابت أحد المنازل عندما كان الأطفال يتجمعون لمشاهدة التلفاز، في حين تتجمع عدة نساء لشراء الملابس من إحدى البائعات المتجولات. واعتبر المكتب هذه الجريمة ومثلها من الجرائم بأنها جريمة ضد الإنسانية، لا تسقط بالتقادم وستُقاضى عليها الميليشيات عاجلاً أم آجلاً، مؤكداً أنها نتاج اتفاق استوكهولم الذي استغله الحوثيون لقتل الأبرياء.

ومنذ أيام، زادت وتيرة القصف الحوثي ضد المدنيين في كل من «حيس» وأطراف الخوخة والتحيتا والدريهمي، الأمر الذي أوقع ضحايا أبرياء في صفوف المدنيين، وسط صمت أممي مطبق إزاء تلك الجرائم البشعة.

إلى ذلك، أعلنت مصادر يمنية، مقتل عشرات العناصر من ميليشيات الحوثي بنيران الجيش اليمني غرب مأرب. وأكدت المصادر، تدمير الغارات الجوية لعربات قتالية تابعة للميليشيات جنوبي مأرب، كما دمرت مقاتلات التحالف العربي عدداً من الآليات والعربات القتالية كانت في طريقها للميليشيات جنوب غرب مأرب ومقتل من كان على متنها من عناصر الميليشيات.