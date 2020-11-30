«السيادة السوداني»: زيارة الوفد الإسرائيلي إلى الخرطوم «عسكرية بحتة»

سيف اليزيد - أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)



أكد محمد الفكي سليمان، المتحدث باسم مجلس السيادة السوداني، أمس، الأنباء التي تحدثت عن زيارة وفد إسرائيلي إلى الخرطوم مؤخراً.

وقال الفكي إن الزيارة، التي جرت الأسبوع الماضي، كانت ذات طبيعة عسكرية بحتة، وليست سياسية، وكشف عن لقاء الوفد الإسرائيلي بشخصيات عسكرية في السودان.

وأضاف أن اللقاء ناقش جوانب محددة، لا يمكن الحديث عنها في الوقت الحالي، وأوضح أن الوفد بدأ زيارته إلى السودان بتفقد منظومة الصناعات الدفاعية التابعة للقوات المسلحة، حيث التقى بعسكريين، لكن اللقاء لم يناقش أياً من الجوانب والعلاقات السياسية بين البلدين. يأتي ذلك في وقت، أعربت فيه اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير عن تخوفها من تكرار سيناريو ميزانية العام الماضي، وفرضها في العام الجديد 2021 رغم عدم موافقتهم عليها. واتهم شوقي عزمي عضو اللجنة المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بتجاهل إرادة الشعب والتماهي مع قرارات الحكومة رغم رفضها شعبياً، وأكد أنهم سيقابلون تكرار ما حدث العام الماضي بالرفض الكامل.