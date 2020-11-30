خبراء أتراك لـ «الاتحاد»: أردوغان يعرض البلاد للحجر العام بسبب إخفاء بيانات «كورونا»

سيف اليزيد - عبدالله أبو ضيف (القاهرة)

اعتبرت جهات تركية رسمية ومنظمات مجتمع مدني، السلطات التركية متمثلة في النظام السياسي بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، متسترين على الأرقام الحقيقية للإصابة والوفاة بفيروس كورونا، حيث تبين في شهر سبتمبر الماضي، أنه منذ الوباء لم يتم تسجيل جميع الاختبارات الإيجابية بل فقط تلك الحالات التي مر فيها المريض من المستشفى، والحجم الحقيقي للعدوى بـ«كورونا» يكون بالتالي أعلى مما تعلنه الحكومة.

وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي تورغوت أوغلو: إن هناك توثيقاً لحالات إخفاء لأعداد المصابين والوفيات بفيروس كورونا الحقيقية من قبل النظام السياسي، مشيراً إلى أن ارتفاع الأعداد لأول مرة جاء بعد إعلان أكرم إمام أوغلو حاكم مدينة إسطنبول للانتهاكات التي تمارس من قبل نظام رجب طيب أردوغان، وبالتالي أصبح على النظام إعلان الأرقام الحقيقية.

وأضاف أوغلو لـ«الاتحاد» أن النظام السياسي التركي لا يدعم الأطقم الطبية، الأمر الذي جعلهم في وجه الإصابة بسهولة بفيروس كورونا، حيث لا يتحمل الرئيس التركي مسؤوليته لحماية الشعب من الوباء، في الوقت الذي تعمل الحكومات في كل أنحاء العالم على تشديد الإجراءات الوقائية لمنع نقل العدوى بين المواطنين.

وأشار أوغلو إلى أنه يجب الرقابة الدولية على أعداد الإصابة والوفاة بفيروس كورونا داخل تركيا، خاصة وأنه بعد يوم واحد من مؤتمر أكرم أوغلو بخصوص إخفاء المعلومات، اختلفت الأرقام وشهدت زيادة بشكل واضح في البيانات الرسمية، مشيراً إلى أن ذلك دليل إضافي على الانتهاكات التي يرتكبها أردوغان.

ويعتبر إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول صاحب الاكتشاف الأكبر لهذه الانتهاكات، حيث أعلن أنه في إسطنبول لوحدها توفي 186 شخصاً بسبب فيروس كورونا في يوم واحد، فيما أعلنت وزارة الصحة أنه سُجل في كافة تركيا 139 حالة وفاة في اليوم نفسه، الأمر الذي جعل وزارة الصحة التركية محل شك كبير.

من جهته، شدد المحلل السياسي التركي علي آونال، على ضرورة اتباع النظام التركي للتعاليم الدولية فيما يتعلق بالشفافية في عرض الأرقام الحقيقية للإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد، خاصة أن هذه الأرقام تساعد في تحقيق الوقاية اللازمة من قبل الأطقم الطبية على الأرض والمواطنين بشكل عام.

وأضاف آونال لـ«الاتحاد» أنه من غير الطبيعي وجود انتهاكات واضحة من قبل وزارة الصحة التركية، ولا يوجد أي تعليق رسمي من قبل منظمة الصحة العالمية بخصوص عدم وجود شفافية في إعلان الأرقام بالإصابة والوفاة، من غير المعقول أن يكون هذا الأمر في خدمة عدم نقل عدوى فيروس كورونا بين المواطنين.

وأشار آونال إلى أن الشعب التركي يستحق حكومة تتحلى بالشفافية في عرض المعلومات والبيانات خاصة فيما يخص أزمة فيروس كورونا، والتي تعتبر أكبر جوائح القرن الحادي والعشرين الصحية، والتي راح ضحيتها الملايين حتى هذه اللحظة سواء من ناحية الإصابة أو الوفاة دون وداع حتى من الأهل.

وشككت الجمعية الطبية التركية في أرقام الإصابة والوفاة المعلنة من الصحة التركية، حيث إنها متخصصة في حصر الأرقام بشكل يومي، وعلى الرغم من ذلك تختلف أرقامها بقوة عن الأعداد الرسمية لوزارة الصحة.

وحسب بيان أصدرته الجمعية الطبية التركية وحصلت «الاتحاد» على نسخة منه، فإن الحكومة التركية تكون قد أغفلت يومياً أكثر من 40.000 عدوى جديدة بـ«كورونا»، وقال عضو في الجمعية الطبية التركية إن هذه الأعداد ستأتي قريباً بتحديات إضافية، حيث إنه يتم فرض نظام لتحديد أولويات العلاج الطبي، ما قد يؤدي إلى توترات أخلاقية وعنف في النظام الصحي التركي.

ومن أجل التخفيف من الأزمة اقترحت الجمعية فرض حجر صحي لمدة 14 يوماً على الأقل ومن الأفضل لمدة 28 يوماً.