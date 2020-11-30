هدف خلال كل 94 دقيقة.. مهاجم “الأسود” يسكت منتقديه

واصل يوسف النصيري، مهاجم المنتخب الوطني وفريق اشبيلية الاسباني، الرد علی منتقديه من خلال زيارة الشباك، والتربع علی عرش ترتيب الهدافين داخل الممثل الأول لاقليم الأندلس.

وقاد النصيري اشبيلية للفوز علی ويسكا وتحقيق الفوز الخامس علی التوالي بعد بداية متواضعة ضمن منافسات الدوري الاسباني.

ويحتل النصيري صدارة ترتيب هدافي الفريق بما مجموعه 6 أهداف، وذلك بمعدل هدف خلال كل 94 دقيقة.

ويحتل اشبيلية المركز الخامس في سبورة الترتيب العام المٶقت لبطولة الجارة الشمالية للمغرب وراء كل من ريال سوسييدا، اتليتيكو مدريد، فيا ريال وريال مدريد.

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