اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني..مغاربة يعبرون عن تضامنهم ويرفضون التطبيع

تزامنا مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، عبر عدد من المغاربة عن تنديدهم لكل أشكال التطبيع، مساء الأحد، وذلك في وقفة تضامنية مع فلسطين، أمام البرلمان.

وشارك عشرات من المغاربة، في الوقفة التضامنية، التي دعت إليها 55 هيئة مغربية، معبرين عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني.

ورفع المحتجون شعارات رافضة لمسلسل التطبيع، داعين الدولة إلى تجريمه بالقانون، كما طالب المحتجون بإخراج مقترح قانون تجريم التطبيع من رفوف البرلمان، و المصادقة عليه.