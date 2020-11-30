شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا بكوريا الجنوبية تتخطى 33 ألفا واليابان 147 ألفا والان نبدء بالتفاصيل

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية إلى 33 ألفا و 824 حالة، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بكورونا في البلاد وصلت إلى .523 وبلغ عدد المتعافين من الإصابة بمرض "كوفيد19-" الذي يسببه الفيروس 27 ألفا و524 حتى صباح اليوم الاثنين.

فيما وصلت إصابات كورونا في اليابان إلى 147 ألفا و 489 حالة، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بكورونا في البلاد وصلت إلى .2057 وبلغ عدد المتعافين من الإصابة بمرض "كوفيد19-" الذي يسببه الفيروس 121 ألفا و735 حتى صباح اليوم الإثنين.