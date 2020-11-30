شكرا لقرائتكم خبر عن معارك ضارية بين الجيش اليمني والميليشيات غرب مأرب والان نبدء بالتفاصيل

اندلعت معارك ضارية شمالي غرب مأرب مساء السبت، بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة وميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران من جهة أخرى.

وقال موقع «سبتمبر نت» التابع للجيش الوطني إن الميليشيات تكبدت خلالها خسائر كبيرة. وسقط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات، بنيران مقاتلي القوات المسلحة اليمنية والمقاومة الشعبية، كما دمرت غارات جوية عربات قتالية للميليشيات جنوبي مأرب.

وأضاف الموقع: إن مقاتلات التحالف العربي شنت غارات جوية على مناطق الميليشيات ودمرت عددا من الآليات والعربات القتالية كانت في طريقها للميليشيات جنوب غرب مأرب ومقتل مَنْ كان على متنها من عناصر الميليشيا.

وأوضح الموقع أن قوات الجيش والمقاومة تمكنت من كسر هجوم الميليشيات الحوثية المتمردة على مواقع الجيش في جبهات شمالي غربي مأرب، وأوقعت فيها قتلى وجرحى، فيما لاذت بقية عناصرها بالفرار.

ويخوض مقاتلو القوات المسلحة ومغاوير المقاومة الشعبية معارك ضارية ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهات عدة، وسط خسائر وتقهقر لعناصر الميليشيات، في حين تواصل ميليشيات الحوثي المتمردة الزج بالأطفال والمغرر بهم في محارق الموت دون أي اعتبار لكرامتهم.

والجمعة دكت مدفعية الجيش أوكار ومخابئ وتحصينات الميليشيا الحوثية، في جبهة المشجح بمديرية صرواح غربي محافظة مأرب.

ولقي 28 عنصراً حوثياً، إثر استهداف مدفعية الجيش، التي دمرت أيضاً آليات عسكرية وأجهزة اتصالات وأسلحة مختلفة تابعة للميليشيا المتمردة.

وتشن مدفعية الجيش قصفاً مكثفاً منذ أيام على مواقع وتعزيزات الميليشيا في جبهات مديرية صرواح، موقعة عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا، ومدمرة تحصيناتها ومعدتها القتالية.