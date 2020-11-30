عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إصابة الرئيس الأمريكي المنتخب بايدن بالتواء في الكاحل

الإثنين 30 نوفمبر 2020

الخليج 365

قال مكتب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الأحد، إنه أُصيب بالتواء في الكاحل عندما انزلق وهو يلهو مع كلبه.



وتابع مكتب بايدن في بيان مقتضب أن الحادثة وقعت، أمس السبت، وأن طبيب عظام سيقوم بفحص الرئيس الديمقراطي المنتخب (78 عامًا)، اليوم الأحد،“كإجراء احترازي“.

وفي وقت سابق، أنهت ولاية ويسكونسن الأميركية، الأحد، إعادة فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية، وأكدت فوز الديمقراطي جو بايدن على الرئيس دونالد ترامب، في الولاية التي تعد إحدى ساحات التنافس الرئيسية في المعركة الانتخابية.

كما أعلنت مقاطعة ميلووكي، المقاطعة الأخرى الكبيرة والليبرالية في الولاية التي طلب ترامب إعادة فرز الأصوات فيها متحملا التكاليف، نتائجها الجمعة، بزيادة 132 صوتا لصالح بايدن.

وقالت دانييل ملفي، مديرة حملة بايدن في ويسكونسن، في بيان لأسوشيتيد برس: "كما قلنا، إعادة الفرز ساعدت فقط في إعادة تأكيد فوز جو بايدن في ويسكونسن".

وكانت دعاوى حملة ترامب قد قوبلت بالرفض بالفعل في دوائر قضائية بأماكن أخرى لعدم وجود أي دليل يثبت حدوث تلاعب واسع، وهو ما يتوافق الخبراء على عدم حدوثه.