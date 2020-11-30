شكرا لقرائتكم خبر عن خليفة بن طحنون: محطة من محطات الشرف والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي.. «إن يوم الشهيد الذي يحيه الإماراتيون في الثلاثين من نوفمبر من كل عام هو محطة من محطات الشرف والمجد والعز في تاريخ ومسيرة بناء الاتحاد الشامخ الذي رسخ بنيانه وقيمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه».

وأضاف: «إن شهداء الوطن الأبرار خالدون في ضمائرنا وقلوبنا، فلقد سطروا بدمائهم الزكية ملحمة عز ومجد وفخر لا يمحوها الزمان، ولا تتجاهلها الأيام، مرسخين بتضحياتهم وبطولاتهم قيماً ومبادئ أصيلة زرعها فينا منذ قيام الاتحاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسون».

وأكد الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان أن الأجيال القادمة ستظل تستذكر بطولات شهداء الوطن وتضحياتهم، وتستلهم منهم أسمى معاني الوفاء والتضحية والعطاء والشجاعة والذود عن مصالح الوطن ومكتسباته وقيمه النبيلة. (وام)

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