شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد بن محمد: يوم لإعلاء قيم التضحية والفــــداء وحـــب الوطــن والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الشيخ الدكتور سعيد بن محمد آل نهيان أن الاحتفال ب«يوم الشهيد» في 30 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، هو مناسبة تشعرنا بالفخر والاعتزاز بأبناء الإمارات الأوفياء الذين قدموا أرواحهم الطاهرة؛ دفاعاً عن أمن وسيادة وطننا الغالي، ونصرة للأشقاء والأصدقاء، وإغاثة للمتضررين في مشارق الأرض ومغاربها.

وقال - في كلمة له بهذه المناسبة - إن الاحتفال بهذا اليوم العظيم؛ يؤكد مكانة الشهداء في قلب قائد المسيرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وحرصهم الدائم على مؤازرة أسرهم، وتلمس احتياجاتها، وهو ما يعكس العلاقة المتينة بين أبناء الوطن وقيادته.

وأضاف: إن شعب دولة الإمارات في هذه المناسبة يستذكر ويفتخر بقيم التفاني والإخلاص والولاء والانتماء خلف قيادته الرشيدة، مردداً الدعاء، ومقدراً تضحيات الشهداء الأبرار الذين بذلوا أرواحهم فداء للوطن، فقد كتب شهداء الوطن بدمائهم الزكية صفحات مجد وبطولة في ميادين الحق والواجب، ورفعوا هامة الوطن شامخة، ورايته عالية؛ لتظل راية الإمارات خفاقة عالية في جميع الميادين.

وأشار إلى أن «يوم الشهيد» هو مناسبة لإعلاء قيم التضحية والفداء.

(وام )