شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفلاسي: نعبر عن إجلالنا لدماء الشهداء الأبرار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة: «نستحضر في يوم الشهيد أسمى معاني التضحية وحب الوطن التي قدمها شهداء الإمارات الأبطال، وهو مناسبة للتعبير عن إجلالنا لتلك الدماء الزكية التي قدمها شهداؤنا الأبرار للدفاع عن الوطن وإعلاء رايته ورفعة شعبه وحفظ سيادته وكرامته ومكتسباته ونصر الحق».

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