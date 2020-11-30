وزير التعليم: الدراسة مستمرة وليس هناك ما يدعو للقلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

طمأن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أولياء الأمور بأن العملية التعليمية مستمرة، وليس هناك ما يدعو للقلق، نافيًا ما تردد بشأن تعطيل الدراسة بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال شوقي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد، أن المدارس مفتوحة لمن يرتضي بما تم اتخاذه من قبل الوزارة من إجراءات احترازية بشأن، مضيفًا: "اللي خايف يروح المدرسة هناك إتاحة للتعليم من المنازل، ولدينا العديد من الوسائل المتاحة للدراسة عن بعد".

وأضاف وزير التعليم: "امتحانات الثانوية العامة في موعدها وستكون الكترونيًا من داخل لجان الامتحانات بالمدارس، وإذا تعذر ذلك لظروف الجائحة سيتم الإعلان عن وسائل أخرى بديلة في حينه بحيث تضمن مبدأ العدالة".