رئيس البرازيل يؤجل تهنئة بايدن بسبب مزاعم تزوير الانتخابات الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - برازيليا - (د ب أ):

قال الرئيس البرازيلي ، جايير بولسونارو، إنه سيؤجل تهنئة جو بايدن بفوزه في الانتخابات، مرددا مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتزوير الانتخابات الأمريكية.

وأضاف بولسونارو في تصريحات صحفية نقلتها وكالة بلومبرج للأنباء: "سأنتظر وقتا قليلا إضافيا".

وتابع: "لدي الكثير من مصادر المعلومات التي تفيد بحدوث الكثير من التزوير حقا .. وسواء كانت (تلك المعلومات) كافية لتحديد فائز أو آخر، لا أعلم ، وأنا أتمهل قليلا".

يشار إلى أن الرئيس بولسونارو المنتمي لتيار اليمين المتطرف، كان حليفا لترامب، ويحاكي في كثير من الأحيان أسلوب حكمه.

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