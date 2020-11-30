إيطاليا تسجل 20648 إصابة جديدة بـ«كورونا»



سيف اليزيد - قالت وزارة الصحة الإيطالية، إنها سجلت 541 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، اليوم الأحد، مقابل 686 في اليوم السابق و20648 إصابة جديدة انخفاضاً من 26323 أمس السبت.

وسجلت إيطاليا، وهي أول دولة غربية يظهر فيها الفيروس، 54904 حالة وفاة بـ«كوفيد - 19» منذ بداية تفشيه هناك في فبراير، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا. كما سجلت 1.585 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا حتى الآن.

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