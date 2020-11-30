إعفاء عبد الحق الخيام من منصبه على رأس “البسيج”

أعفي عبد الحق الخيام من منصبه كمدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في المغرب. ويأتي إعفاء عبد الحق الخيام مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، من منصبه من إدارة المكتب المركزي للأبحاث القضائية، بعد ست سنوات من تعيينه كمدير “البسيج”. وعين نائب الخيام حبوب الشرقاوي، مديرا جديدا على رأس المكتب المركزي للأبحاث القضائية عوضا عنه.

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