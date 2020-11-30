جداريات لعمالقة الفن الراحلين بالعيون

زينت شوراع مدينة العيون، بجداريات، رسم فيها عدد من الفنانين المغاربة الراحلين، من ذوي الأوزان الثقيلة في عالم التمثيل.

ورسمت جداريات، لعدد من كبار الفن الراحلين منهم ثريا جبران، ومحمد البسطاوي، والطيب الصديقي، وعزيز سعد الله، وأمينة رشيد، في إطار فعاليات مهرجان العيون الدولي لفنون الشارع.

وقررت إدارة المهرجان في نسخة 2020 منه إلى تحويل الدورة الخامسة من التظاهرة الفنية إلى “مهرجان موضوعاتي”، يعتمد على واحد من فنون الشارع التي تمارس بشكل فردي تباعدي، ولا تفترض وجود جمهور، هو”فن الگرافيتي”،

وأدى انتشار فيروس كورونا، إلى إلغاء عروض الفرجة من السيرك، والمسرح، وعروض الموسيقى، وكل الأنشطة التي لا يمكن أن تؤدي لتفشي الفيروس بين الحاضرين.