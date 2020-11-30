حقيقة توقف “ستاند آب” وتعرض نورا الصقلي لوعكة صحية

نفت مصادر من برنامج “ستاند آب”، اليوم الأحد، الأخبار الرائجة عن تعرض الفنانة، نورا الصقلي، عضو لجنة التحكيم لوعكة صحية أدت إلى توقيف البرنامج.

وكشفت المصادر أن نورا الصقلي أحست بعياء بسيط، توقف معه التصوير لمدة 10 دقائق، ثم استأنف بعد ذلك، عكس ما راج حول تأجيله، ونقل الفنانة إلى مستشفى على متن سيارة إسعاف.

وأكدت المصادر نفسها أن نورا الصقلي بخير، وتصوير برنامج “ستاند آب” للعام الجاري، الذي انطلق، على الرغم من تداعيات فيروس كورونا.

ولتفادي الاكتظاظ، اعتمد برنامج “ستاند آب” للعام الجاري تجارب أداء عن بعد، تم على أساسها اختيار المقبولين لاجتياز الاختبارات المباشرة، التي تحدد مصير المتأهلين إلى مرحلة العروض.