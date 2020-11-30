شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الفلسطيني: إسرائيل تفرض أمراً واقعاً متدهوراً في الأراضي الفلسطينية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل دقيقة واحدة - 12:50 صباحًا, 30 نوفمبر 2020 م المناطق - وكالات أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أن إسرائيل تفرض أمراً واقعاً متدهوراً في الأراضي الفلسطينية من خلال التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي وحصار غزة وعزل القدس في تدمير ممنهج وانتهاك مستمر للقانون الدولي والقرارات الأممية. وعلى العالم منع ذلك والدفع لإنهاء الاحتلال.

ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني، سويسرا إلى حماية حل الدولتين من خلال الاعتراف بفلسطين، والانخراط في خلق مسار سياسي جدي وحقيقي على أساس القانون الدولي والقرارات الأممية لكسر الأمر الواقع.

جاء ذلك خلال لقائه في رام الله اليوم، بوزير الخارجية السويسري اجنازيو كاسيس.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني انفتاح القيادة الفلسطينية على العودة لمسار سياسي يكون على أساس مرجعية واضحة مستندة إلى القانون الدولي، ومع الأخذ بالدروس والعبر التي أدت لفشل العملية السياسية خلال السنوات الـ29 الماضية.

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء الفلسطيني: إسرائيل تفرض أمراً واقعاً متدهوراً في الأراضي الفلسطينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.