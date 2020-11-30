شكرا لقرائتكم خبر عن «اشتية»: إسرائيل تفرض أمراً واقعاً متدهوراً في الأراضي الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أن إسرائيل تفرض أمراً واقعاً متدهوراً في الأراضي الفلسطينية من خلال التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي وحصار غزة وعزل القدس في تدمير ممنهج وانتهاك مستمر للقانون الدولي والقرارات الأممية، وعلى العالم منع ذلك والدفع لإنهاء الاحتلال.

ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني، سويسرا إلى حماية حل الدولتين من خلال الاعتراف بفلسطين، والانخراط في خلق مسار سياسي جدي وحقيقي على أساس القانون الدولي والقرارات الأممية لكسر الأمر الواقع.

جاء ذلك خلال لقائه في رام الله أمس، وزير الخارجية السويسري اجنازيو كاسيس.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني انفتاح القيادة الفلسطينية على العودة لمسار سياسي يكون على أساس مرجعية واضحة مستندة إلى القانون الدولي، ومع الأخذ بالدروس والعبر التي أدت لفشل العملية السياسية خلال السنوات الـ29 الماضية.