شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تسجل 1271 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت تونس 1271 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 66 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية. وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان أمس، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 96251 إصابةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 3219 وفاة.

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