شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان.. 1266 إصابة جديدة و13 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجل لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية 1266 حالة جديدة بفيروس كورونا المُستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 126903 حالات. وذكرت وزارة الصحة اللبنانية اليوم أنّها سجلت 13 حالة وفاة ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للوفيات 1004 حالات وفاة، بينما بلغ عدد حالات الشفاء 76774 حالةً.

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