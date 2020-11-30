عبدالله بن زايد يستقبل نائب وزير خارجية السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

استقبل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي نائب وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية الشقيقة.



جرى خلال اللقاء - الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي - بحث العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وسبل تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة.

كما بحث الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي مؤكدا على العلاقات التاريخية والأخوية الراسخة التي تجمع بين البلدين الشقيقين وقيادتهما والحرص المستمر على تعزيزها وتطوير التعاون المشترك في المجالات كافة بما يخدم مصالحهما المشتركة ويعود بالخير على شعبيهما.

وأكد أن العلاقات الاستراتيجية والروابط الأخوية بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تتعزز بشكل مستمر وتزداد قوة وصلابة ومنعة في ظل دعم ورعاية من قيادتي البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء سعادة خليفة شاهين المرر مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية وسعادة تركي بن عبدالله الدخيل سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة.