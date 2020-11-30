شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تشارك في اجتماع دولي حول تعويض ضحايا الإرهاب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”- وكالات

شارك الدكتور علي راشد النعيمي عضو المجلس الوطني الاتحادي، في اجتماع افتراضي حول مشاورة الخبراء الأولى بشأن الأحكام التشريعية النموذجية بشأن: الحق في التعويض لضحايا الإرهاب، نيابة عن صقر غباش رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس المجلس الوطني الاتحادي، فيما وافق مكتب البرلمان العربي في اجتماعه، أمس الأحد، بالقاهرة، على إنشاء مركز إقليمي للدبلوماسية البرلمانية العربية، وذلك في إطار خطة العمل الاستراتيجية الجديدة للبرلمان التي تولي أهمية كبيرة لموضوع الدبلوماسية البرلمانية.

استعراض تجارب

وأفاد النعيمي، بأن هذه الفعالية تعقد في إطار البرنامج المشترك بين الاتحاد البرلماني الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الذي يهدف إلى وضع إطار تشريعي يحمي ويدعم حقوق ضحايا الإرهاب واحتياجاتهم.

وقال النعيمي إنه تم خلال الاجتماع استعراض تجارب عدد من المشاركين وعملهم على المستويات الإقليمية والدولية، وأهم التحديات التي تواجه وضع واعتماد وتنفيذ التعويضات، واقتراح سبل التغلب على العقبات المحتملة بالاعتماد على الممارسات الجيدة، وتقديم اقتراحات ملموسة بشأن وضع أحكام تشريعية نموذجية تتعلق بحق ضحايا الإرهاب في التعويض.

وفي إطار البرنامج المشترك بين الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف الذي يهدف إلى تعزيز قدرة البرلمانات الوطنية على القيام بدورها في هذه المجالات، حدد كل من الاتحاد البرلماني الدولي ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أحكاماً نموذجية لدعم ضحايا الإرهاب كأولوية.

تشريعات وطنية تتناول حقوق الضحايا

وأوضح النعيمي، أنه وفقاً لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي يشير إلى أن الدول الأعضاء ترغب في وضع تشريعات وطنية تتناول بشكل خاص حقوق ضحايا الإرهاب ومصالحهم واحتياجاتهم، لذلك يتوجب على الدول الأعضاء أن تطلب مساعدة الأمم المتحدة لتطوير الأنظمة الوطنية؛ حيث ذكر التقرير بأن الفجوة بين التزامات الدول الأعضاء تجاه الضحايا والتنفيذ الفعال للالتزامات على الصعيد الوطني يجب تضييقها، كما اقترح التقرير أن تسعى الدول الأعضاء إلى وضع تشريعات نموذجية وممارسات جيدة ودروس مستفادة من الهيئات القضائية التي نفذت بفاعلية ممارسات وتشريعات تفيد ضحايا الإرهاب. وأشار إلى أن العملية ستسفر عن إصدار الأحكام التشريعية النموذجية في المؤتمر العالمي الأول للأمم المتحدة لضحايا الإرهاب الذي من المقرر عقده في نيويورك في يونيو/حزيران 2021.

من جهة أخرى، وافق مكتب البرلمان العربي في اجتماعه، أمس الأحد، بالقاهرة برئاسة رئيسه عادل العسومي، على إنشاء مركز إقليمي للدبلوماسية البرلمانية العربية، وذلك في إطار خطة العمل الاستراتيجية الجديدة للبرلمان التي تولي أهمية كبيرة لموضوع الدبلوماسية البرلمانية.

وتمت هذه الموافقة، بناء على مقترح تقدم به العسومي بهدف تأسيس وترسيخ منهجية عربية متخصصة في مجال الدبلوماسية البرلمانية، فضلاً عن تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز التعاون بين البرلمانات العربية، وبين البرلمان العربي والمنظمات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، وأن يكون المركز نقطة التقاء للدبلوماسية العربية بشقيها البرلماني والرسمي، وبيت خبرة ودعم برلماني على المستويين العربي والإقليمي في هذا المجال.