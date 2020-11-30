شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الليبي يدعو «5+5» إلى تحديد المدينة الأنسب لعقد جلسات النواب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعت رئاسة مجلس النواب الليبي اللجنة العسكرية المشتركة «5+5 الخاصة بالمسار الأمني والعسكري برعاية الأمم المتحدة إلى تحديد المدينة الليبية الأنسب لعقد جلسة لمجلس النواب واتخاذ ما يلزمه من إجراءات لضمان سلامة وأمن النواب، فيما قال رئيس المجلس عقيلة صالح: «إن المسارات الموازية، تحاول إفشال الحوار الليبي الذي ترعاه البعثة الأممية، منبهاً البعثة إلى هذه المحاولات»، في حين أعلن ما يسمى بالمجلس الأعلى للدولة عن ترحيبه بنتائج اجتماعات النواب بمدينة طنجة المغربية، والاتفاق على عقد جلسة للمجلس بمدينة غدامس، والبدء في اتخاذ خطوات نحو إنهاء الانقسام.

وبينت رئاسة مجلس النواب، أن جدول أعمال الجلسة، تضمن مناقشة مخرجات الحوار السياسي بما لا يتعارض مع الإعلان الدستوري وتعديلاته الأحد عشر وتشكيل لجنة لإعداد مقترح توافقي لتعديل النظام الداخلي.

وأضافت رئاسة مجلس النواب، أن جدول أعمال جلسة مجلس النواب، تضمن أنه عند طلب تغيير الرئاسة ينظر فيها للدستور والقانون واللائحة الداخلية.

من جانبه، قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح: «إن المسارات الموازية، تحاول إفشال الحوار الليبي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، منبهاً البعثة إلى هذه المحاولات».

وشدد صالح، على ضرورة وقف التدخل الخارجي الهادف إلى إشعال فتيل الحرب من جديد، مطالباً أعضاء منتدى الحوار السياسي بتغليب المصلحة الوطنية على الشخصية.

وأكد صالح لقناة «الحدث»، أهمية التمسك بوقف إطلاق النار الموقع بين وفدي حكومة الوفاق والقيادة العامة في جنيف خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مضيفاً أن المجتمع الدولي عليه تحمل المسؤولية في مراقبة تطبيق هذا الوقف.

«الأعلى للدولة» يدعو إلى إنهاء الانقسام

بدوره، أعلن ما يسمى المجلس الأعلى للدولة عن ترحيبه بنتائج الاجتماع التشاوري الذي عقده أعضاء مجلس النواب بمدينة طنجة، والاتفاق على عقد جلسة للمجلس بمدينة غدامس، والبدء في اتخاذ خطوات نحو إنهاء الانقسام.

وأكد مجلس الدولة في بيان له، رؤيته المعلنة التي ترتكز على أن أولى خطوات إنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات هي التئام مجلس النواب.

ودعا المجلس أعضاء مجلس النواب إلى تكثيف الجهود والتعجيل بتفعيل دور المجلس ليكون قادراً على الإيفاء بالتزاماته الدستورية والتعاطي الإيجابي مع مخرجات مسارات الحوار، والعمل المشترك معه لاتخاذ الخطوات اللازمة نحو معالجة الأزمات والتمهيد للانتخابات والمضي بالبلاد إلى الاستقرار.

وكان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، قد أشاد بمخرجات اجتماع طنجة، وقال إنه يعد نجاحاً واضحاً.

تباين في التصريحات

إلى ذلك، تباينت تصريحات النواب المشاركين في اجتماع طنجة، فبينما يؤكد بعضهم أن الغرض هو إعادة التئام البرلمان بجميع أعضائه، ولا يستهدف أي تغييرات، تؤكد مجموعات أخرى أن هناك تغييرات ستطال الكثير من لجان مجلس النواب وحتى رئاسته.

ولفت مراقبون للشأن الليبي إلى أن تباين التصريحات من قبل أعضاء البرلمان بخصوص اجتماعات طنجة، تؤشر على ما سيجري في غدامس، التي يرى المراقبون بأنها ستسفر عن مزيد من الخلافات استناداً لما تقوله الأطراف عن الأهداف التي تحققت في طنجة.

إنفاق 100 مليون دينار على قنوات وهمية

في الأثناء، كشف رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد بعيو، عن إنفاق نحو 100 مليون دينار خلال سبع سنوات على قنوات تلفزيونية وهمية.

وقال بعيو في تدوينة له بموقع «فيسبوك»: «هل يعلم الليبيون أن نحو 100 مليون دينار، جزء كبير منها بالعملة الصعبة، تم إنفاقها خلال 7 سنوات على قنوات تلفزيونية وهمية غير موجودة مثل الإخبارية والشبابية». (وكالات)